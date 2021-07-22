Son dakika haber | Kızılcabölükspor sahaya inecek
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Son dakika haber | Kızılcabölükspor sahaya inecek

Son dakika haber | Kızılcabölükspor sahaya inecek
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika haberi... TFF 3'üncü Lig'de yeni sezonda 2'nci Grup'ta yer alacak Kızılcabölükspor, 4 Eylül'de start alacak maraton öncesi antrenmanlara cumartesi günü başlayacak.

TFF 3'üncü Lig'de yeni sezonda 2'nci Grup'ta yer alacak Kızılcabölükspor, 4 Eylül'de start alacak maraton öncesi antrenmanlara cumartesi günü başlayacak. Denizli temsilcisi, teknik direktör Hasan Şermet yönetimindeki ilk antrenmanını cumartesi günü saat 17.00'de Şirinköy Tesisleri'nde toplanarak yapacak.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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