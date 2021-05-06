Son dakika haber: Kızılay Kadın Kolları, Ramazan Bayramı öncesi çocukların yüzünü güldürdü
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Son dakika haber: Kızılay Kadın Kolları, Ramazan Bayramı öncesi çocukların yüzünü güldürdü

Son dakika haber: Kızılay Kadın Kolları, Ramazan Bayramı öncesi çocukların yüzünü güldürdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Türk Kızılayı Ağrı Şubesi Kadın Kolları, Ramazan Bayramı öncesi köylere giderek çocuklara hem bayram kıyafeti dağıttı hem de çocukların saçlarını kestirdi.

Türk Kızılayı Ağrı Şubesi Kadın Kolları, Ramazan Bayramı öncesi köylere giderek çocuklara hem bayram kıyafeti dağıttı hem de çocukların saçlarını kestirdi.

Ağrı'da Türk Kızılayı Kadın Kolları gönüllüleri, Ramazan ayı boyunca devam ettirdikleri etkinliklere bir yenisini daha ekleyerek Ramazan Bayramı öncesi köylerde yaşayan çocuklara bayram hediyesi dağıttı. Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde bulunan Yoncalı köyüne giden gönüllüler, köyde yaşayan ve pandemiden psikolojik olarak etkilenen tüm çocuklara bayram öncesi sürpriz yaparak hem bayram kıyafetleri dağıttı hem de kuaförleri çocukların ayağına getirerek saç kesimlerinin yapılmasını sağladı.

Ağrı Kızılay Şubesi Kadın Kolları Başkanı Neslihan Taşdemir, düzenledikleri bu etkinlik sayesinde çocukların yüzlerinde oluşan tebessümün kendilerini daha çok mutlu ettiğini söyleyerek, "Tam kapanmanın olduğu bugünlerde Ağrı Kızılay Kadın Kolları olarak Yoncalı köyüne geldik. Geldiğimiz köyde bayramlıklar dağıtıldı. Ancak biz sadece bayramlık dağıtmakla olmaz dedik ve çocuklarımızın saç kesimlerini yaptık. Çocuklarımızın gülen yüzlerini görüyorsunuz zaten" ifadelerine yer verdi. - AĞRI

Son dakika haber: Kızılay Kadın Kolları, Ramazan Bayramı öncesi çocukların yüzünü güldürdü
Son dakika haber: Kızılay Kadın Kolları, Ramazan Bayramı öncesi çocukların yüzünü güldürdü
Son dakika haber: Kızılay Kadın Kolları, Ramazan Bayramı öncesi çocukların yüzünü güldürdü
Son dakika haber: Kızılay Kadın Kolları, Ramazan Bayramı öncesi çocukların yüzünü güldürdü
Son dakika haber: Kızılay Kadın Kolları, Ramazan Bayramı öncesi çocukların yüzünü güldürdü
Son dakika haber: Kızılay Kadın Kolları, Ramazan Bayramı öncesi çocukların yüzünü güldürdü
Son dakika haber: Kızılay Kadın Kolları, Ramazan Bayramı öncesi çocukların yüzünü güldürdü
Son dakika haber: Kızılay Kadın Kolları, Ramazan Bayramı öncesi çocukların yüzünü güldürdü
Son dakika haber: Kızılay Kadın Kolları, Ramazan Bayramı öncesi çocukların yüzünü güldürdü
Son dakika haber: Kızılay Kadın Kolları, Ramazan Bayramı öncesi çocukların yüzünü güldürdü
Son dakika haber: Kızılay Kadın Kolları, Ramazan Bayramı öncesi çocukların yüzünü güldürdü
Son dakika haber: Kızılay Kadın Kolları, Ramazan Bayramı öncesi çocukların yüzünü güldürdü
Son dakika haber: Kızılay Kadın Kolları, Ramazan Bayramı öncesi çocukların yüzünü güldürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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