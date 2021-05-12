Son dakika haber: Kızılay gönüllülerinden Amasya şehitliğinde bayram temizliği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: Kızılay gönüllülerinden Amasya şehitliğinde bayram temizliği

Son dakika haber: Kızılay gönüllülerinden Amasya şehitliğinde bayram temizliği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Amasya'da Türk Kızılay gönüllüleri Ramazan Bayramı öncesi şehitlikte temizlik yaptı.

Amasya'da Türk Kızılay gönüllüleri Ramazan Bayramı öncesi şehitlikte temizlik yaptı.

Şehit mezarlarını silip daha temiz bile hale getirmeye çalışan Kızılay gönüllüsü gençler ardından çiçek bırakıp başlarında dua ettiler.

Kızılay Amasya Şubesi yöneticisi Emre Kermen, "Ülkemizin birliği uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizin mezarlarını daha temiz bir hale getirmeye çalıştık. Milletimizin ve İslam aleminin bayramını tebrik ediyoruz" diye konuştu. - AMASYA

Son dakika haber: Kızılay gönüllülerinden Amasya şehitliğinde bayram temizliği
Son dakika haber: Kızılay gönüllülerinden Amasya şehitliğinde bayram temizliği
Son dakika haber: Kızılay gönüllülerinden Amasya şehitliğinde bayram temizliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Erdoğan: Bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz
Erdoğan: Bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz
Sağlık Bakanlığı'ndan Ramazan Bayramı'nda beslenme önerileri
Sağlık Bakanlığı'ndan Ramazan Bayramı'nda beslenme önerileri
Şehit aileleri, arife ve Ramazan Bayramı'nın birinci günü kısıtlamadan muaf tutulacak
Şehit aileleri, arife ve Ramazan Bayramı'nın birinci günü kısıtlamadan muaf tutulacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Donald Trump Aykut Erdoğdu Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli
Magazin Tarkan Beren Saat Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Ozan Tufan Fatih Terim Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Kızılay gönüllülerinden Amasya şehitliğinde bayram temizliği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.5.2021 14:15:29. #1.16#

title