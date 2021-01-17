Son dakika haber | Kızılay'dan, Bolu Dağı'nda sıcak ikram
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Son dakika haber | Kızılay'dan, Bolu Dağı'nda sıcak ikram

17.01.2021 11:25 | Son Güncelleme: 17.01.2021 11:29
Son dakika haber | Kızılay'dan, Bolu Dağı'nda sıcak ikram

Bir son dakika haberine göre BOLU Dağı'nda etkili olan kar yağışı nedeniyle kar küreme ve yol açma çalışmasında görev alan karayolları ve polis ekipleri ile yolda bekleyen TIR ve kamyon sürücülerine Kızılay ekipleri çay, çorba ve kumanya ikramında bulundu.

BOLU Dağı'nda etkili olan kar yağışı nedeniyle kar küreme ve yol açma çalışmasında görev alan karayolları ve polis ekipleri ile yolda bekleyen TIR ve kamyon sürücülerine Kızılay ekipleri çay, çorba ve kumanya ikramında bulundu. 

Türk Kızılay Batı Karadeniz Afet Yönetim Merkezi ekipleri, D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı geçişinde gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bölgeye gitti. Kızılay ekipleri, yol açma ve kar küreme çalışmalarını sürdüren karayolları ile trafik ekipleri ve Bolu Dağı'nı çıkamayarak tesislerde beklemek zorunda kalan TIR ve kamyon şoförlerine çay, çorba ve kumanya ikramında bulundu. 

Türk Kızılay Batı Karadeniz Afet Yönetim Merkezi Müdürü İsmail Hakkı Duru, kar yağışının başlamasının ardından bölgede teyakkuzda olduklarını ifade ederek, "Bolu Dağı geçişinde akşam etkisini gösteren kar yağışı sebebi ile yolda kısmi tıkanmalar meydana geldiği haberi üzerine Bolu Dağı'na hareket ettik. Yolda kalan sürücülerimize ve bölgede çalışan emniyet ve karayolları ekiplerine çay, çorba ve kumanya ikramlarımıza başladık. Vatandaşlarımıza 7 gün 24 saat hizmet etmeye çalışıyoruz" dedi. 

Son dakika haber | Kızılay'dan, Bolu Dağı'nda sıcak ikram
Son dakika haber | Kızılay'dan, Bolu Dağı'nda sıcak ikram
Son dakika haber | Kızılay'dan, Bolu Dağı'nda sıcak ikram
Son dakika haber | Kızılay'dan, Bolu Dağı'nda sıcak ikram

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan SOLMAZ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Donald Trump Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Ajda Pekkan Demet Şener Bülent Ersoy
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Mesut Bakkal Tolga Ciğerci Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kar Bursa Ankara Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Kızılay'dan, Bolu Dağı'nda sıcak ikram - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.1.2021 11:29:28. #1.14#
title