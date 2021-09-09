Kızı av tüfeğiyle öldürülen anne: Ben kızımı öldüresiye sevmedim, ölesiye sevdim

Küçükçekmece'de 2016 yılında kız arkadaşı Yağmur Önüt'ü iddiaya göre şakalaşırken pompalı av tüfeğiyle boynundan vurarak, öldüren Egemen Vardar'a verilen 5 yıl 10 ay hapis cezası kararını Yargıtay'ın bozmasının ardından bugün ilk duruşma görüldü.

Küçükçekmece'de 2016 yılında kız arkadaşı Yağmur Önüt'ü iddiaya göre şakalaşırken pompalı av tüfeğiyle boynundan vurarak, öldüren Egemen Vardar'a verilen 5 yıl 10 ay hapis cezası kararını Yargıtay'ın bozmasının ardından bugün ilk duruşma görüldü. Duruşma ertelenirken, sanığın tutuksuz yargılanmasının devamına karar verildi. Yağmur Önüt'ün annesi Sevgi Gülseren, "İnsan sevdiğini öldürmez. Ben kızımı öldüresiye sevmedim, ölesiye sevdim. Pompalı av tüfeğiyle benim kızım öldü, bunun şakası mı olur?" dedi.

Bakırköy 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Egemen Vardar, Yağmur Önüt'ün anne ve babası ve taraf avukatları katıldı. Pompalı tüfekle Yağmur Önüt'ü boynundan vurarak öldüren üniversite öğrencisi Egemen Vardar'a 'bilinçli taksirle ölüme neden olmak' suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası verilmişti. Yargıtay, sanığın 'olası kastla öldürme' suçundan cezalandırılması gerektiğini bildirerek kararı bozdu. Duruşmada söz hakkı verilen sanık Egemen Vardar, "Yargıtay'ın bozma kararına katılmıyorum. Ben silahın bozuk olduğunu biliyordum. Bu nedenle bozma ilamını kabul etmiyorum" dedi.

"İNSAN SEVDİĞİNE SİLAH DOĞRULTUR MU? "

Yağmur Önüt'ün annesi Sevgi Gülseren duruşmada, "İnsan sevdiğine silah doğrultur mu? Sanığın ifadeleri çelişkili. Karşı taraf 'Yağmur ile Egemen birbirlerini seviyorlardı, evleneceklerdi' diyor. Bundan bizim haber imiz yok. İnsan sevdiğini öldürmez. Pompalı tüfeği eline alıp doğrultamaz. Benim kızım 20 yaşındaydı. Öldükten sonra ben onun diplomasını almaya gittim. Yargıtay'ın bozma kararına çok sevindim. Kızımın şah damarından kurşun girmiş. Sanık her şeyi yapmış. Tetiğe basmış. Şimdi de engellenecek bir durum yoktu deniliyor. Sanığın silah konusunda bilgisi olmadığına yönelik beyanları doğru değil. Daha önce babasıyla ava gittiğine yönelik beyanları mevcut. Sanığın doğrudan kasıtla adam öldürme ile cezalandırılmasını istiyorum" dedi. Duruşmada Yağmur Önüt'ün ailesinin avukatı Esin Yeşilırmak, "Sanığın halası daha önce mahkemede 'Ben Egemen'e silahın bozuk olmadığını söyledim' demişti. Sanığın silahlarla çekilmiş fotoğrafları var. Bu da silahlara karşı ilgisi olduğunu gösterir. Sanık silahın mekanizmasını çekmiş ve silahın dolu olduğunu bilmekteydi" dedi.

SANIK TUTUKSUZ Mahkeme heyeti daha önceki yargılamalarda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın katılan olarak yer aldığını ancak bozma sonrası bakanlık avukatlarına çağrı çıkarılmadığı anlaşıldığından bozma ilamı ile ilgili görüşlerinin alınması için davetiye çıkartılmasına karar verirken sanığın tutuksuz yargılanmasına da karar vererek duruşmayı erteledi.

"POMPALI AV TÜFEĞİYLE BENİM KIZIM ÖLDÜ, BUNUN ŞAKASI MI OLUR?"Duruşma sonrası sanığın tutuksuz yargılanmasına tepki gösteren Sevgi Gülseren, " O tüfekle büyükbaş hayvanları vuruyorlar. Benim kızımın av hayvanı kadar değeri yokmuş. O zaman av mevsimi bile yasaktı, bunun cezası hiç mi yok? Orada elini kolunu sallayarak gitti. Ben mahkemeye başvurdum, 5 yıldır ben buraya geliyorum. Bana hakaret ediyorlar. Kötü anneymişim, o seviyormuş, ben kızımı öldüresiye sevmedim, ölesiye sevdim. Şu mahkemeler bitmeyecekse kendimi de öldüreceğim, nefret ettim artık her şeyden. Pompalı av tüfeğiyle benim kızım öldü, bunun şakası mı olur? Gülsenize. Hani şakaymış ya, siz de gülün" dedi. Avukat Esin Yeşilırmak ise "Sanık Yargıtay'ın kararı neticesinde dahi 25 yılla yargılanacak. ve 25 yılla yargılanan biri şu an tutuksuz yargılanıyor. Cinayet işlemiş biri 5 yıldır tutuksuz olarak geziyor, aramızda dolaşıyor" dedi.

İDDİANAMEDEN İddianamede, Küçükçekmece'de 19 Nisan 2016'da sanık Egemen Vardar'ın halasının evine kız arkadaşı Yağmur Önüt ile gittiği ve evde şakalaştıkları sırada tüfeğin ateş alması sonucu Önüt'ün hayatını kaybettiği belirtildi. İddianamede, Vardar hakkında taksirle ölüme neden olmak suçundan 9 yıl hapis istemiyle Küçükçekmece Adliyesi'nde dava açıldı. Dosyaya giren bilirkişi raporu davanın seyrini değiştirdi. Rapora göre av tüfeğinin hiçbir arızasının bulunmadığı, sanığın yakın mesafeden hedef alarak maktule ateş ettiği belirtildi. Bilirkişi raporunda saçmaların toplu olarak hiç dağılmadan maktulün boyun bölgesine isabet ettiği madeni para boyutunda bir delik açıldığı belirlendiğinin anlaşıldığı ifade edildi. Küçükçekmece 6.Asliye Ceza Mahkemesi de bilirkişi raporu üzerine görevsizlik kararı vererek dosyayı Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Sanık "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası talebiyle yargılanıyordu.



Kaynak: Demirören Haber Ajansı