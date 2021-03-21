Kız kardeşini ve yeğenlerini döven şahsı mahalleli linç etti

Kız kardeşini ve yeğenlerini döven şahsı mahalleli linç etti Kız kardeşini ve yeğenlerini darp edince mahalleli sokağa döküldü Düzce'de tartıştığı kız kardeşini ve kız kardeşinin çocuklarını darp etmeye kalkan bir şahsı, gürültüyü duyup sokağa dökülen mahallelinin elinden polis ekipleri kurtardı.

Kız kardeşini ve yeğenlerini döven şahsı mahalleli linç etti

Kız kardeşini ve yeğenlerini darp edince mahalleli sokağa döküldü

DÜZCE - Düzce'de tartıştığı kız kardeşini ve kız kardeşinin çocuklarını darp etmeye kalkan bir şahsı, gürültüyü duyup sokağa dökülen mahallelinin elinden polis ekipleri kurtardı.

Olay, Düzce'nin Ağa Mahallesinde 2006. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, G.H. isimli bir kadın 3 çocuğu ile birlikte babasının evine gitti. Daha sonra eve gelen kadının erkek kardeşi H.B. ile kadın arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine öfkelenen H.B., kız kardeşini ve kardeşinin çocuklarını darp etmeye başladı. Darp edilen kadının çığlıklarını duyan mahalleli, sokağa döküldü. Bazı vatandaşlar, kadının darp edildiği eve giderek H.B., isimli şahsı linç etmeye çalışırken, bazı vatandaşlar ise durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olayın meydana geldiği adrese sevk edilen polis ekipleri, kız kardeşini darp eden şahsı gözaltına aldı. Öfkeli kalabalığı sakinleştiren polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELÇUK AKYOL