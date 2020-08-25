Son dakika haber! Kız kardeşini öldüren zanlı tutuklandı
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Son dakika haber! Kız kardeşini öldüren zanlı tutuklandı

Son dakika gelişmesine göre Kız kardeşini öldüren zanlı tutuklandı Şanlıurfa'da kız kardeşini defalarca vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldüren zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

25.08.2020 19:23 | Son Güncelleme: 25.08.2020 19:28

Kız kardeşini öldüren zanlı tutuklandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da kız kardeşini defalarca vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldüren zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre Salih Mircihan kız kardeşi Nurbari Mircihan ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine sinirlerine hakim olamayan Salih Mircihan, mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla kız kardeşini vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı. Gürültü üzerine uyanan kızın anne ve babası, kızlarının kanlar içerisinde yerde yattığını gördü. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri kızın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinden kaçan zanlı polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Son dakika haber! Kız kardeşini öldüren zanlı tutuklandı

Kaynak: İHA

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