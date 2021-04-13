Son dakika 3. sayfa: Kız çocuğunun fotoğrafını çeken şahsı darp edip polise teslim ettiler
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Son dakika 3. sayfa: Kız çocuğunun fotoğrafını çeken şahsı darp edip polise teslim ettiler

İhlas Haber Ajansı / MURAT KANBER - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Kız çocuğunun fotoğrafını çeken şahsı darp edip polise teslim ettiler Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 14 yaşındaki bir kız çocuğunun cep telefonunu ile fotoğraflarını çektiği iddia edilen şahıs, esnaf ve vatandaşlar tarafından darp edilerek polise teslim edildi.

Kız çocuğunun fotoğrafını çeken şahsı darp edip polise teslim ettiler

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 14 yaşındaki bir kız çocuğunun cep telefonunu ile fotoğraflarını çektiği iddia edilen şahıs, esnaf ve vatandaşlar tarafından darp edilerek polise teslim edildi.

Olay, öğle saatlerinde Ömerağa Mahallesi'nde bulunan bir iş hanının önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, K.A. isimli şahıs, caddede yürüyen 14 yaşındaki bir kız çocuğuna arkadan yaklaşarak cep telefonu ile fotoğrafını çekti. Olayı fark eden bir kadının tepki göstermesi üzerine, K.A. caddede bulunan esnaf ve vatandaşlar tarafından darp edildi. Şahsın elindeki cep telefonunu alan şahıslar, 14 yaşındaki kız çocuğunun çok sayıda fotoğrafı ile karşılaştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından K.A. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın telefonuna ise polis ekipleri tarafından el konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika 3. sayfa: Kız çocuğunun fotoğrafını çeken şahsı darp edip polise teslim ettiler
Son dakika 3. sayfa: Kız çocuğunun fotoğrafını çeken şahsı darp edip polise teslim ettiler
Son dakika 3. sayfa: Kız çocuğunun fotoğrafını çeken şahsı darp edip polise teslim ettiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT KANBER

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