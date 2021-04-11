Kıyafetlerini kurutmak için yaktıkları soba, geri dönüşüm deposunu küle çeviriyordu

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Kıyafetlerini kurutmak için yaktıkları soba, geri dönüşüm deposunu küle çeviriyordu Kocaeli'nin Derince ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm deposunda işçilerin kıyafetlerini kurutmak için yaktıkları sobadan çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kıyafetlerini kurutmak için yaktıkları soba, geri dönüşüm deposunu küle çeviriyordu

KOCAELİ - Kocaeli'nin Derince ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm deposunda işçilerin kıyafetlerini kurutmak için yaktıkları sobadan çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Kocaeli'nin Derince ilçesi Yavuz Sultan Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan bir geri dönüşüm deposundaki konteynerde işçilerin yaktıkları soba, kuruması için astıkları kıyafetleri tutuşturdu. Çıkan yangın konteyneri sardı. Kısa sürede büyüyen yangını gören işçiler durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesi ile alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA TAŞÖREN