Son dakika haber | "Kısmi kapanma" dolayısıyla Ankara ve Kırıkkale'deki eczanelerin çalışma saatleri değişti

Edinilen son dakika haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanmaya başlanan "kısmi kapanma" dolayısıyla Ankara ve Kırıkkale'deki eczanelerin çalışma saatleri yeniden düzenlendi.