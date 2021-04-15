Son dakika haber | "Kısmi kapanma" dolayısıyla Ankara ve Kırıkkale'deki eczanelerin çalışma saatleri değişti
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Son dakika haber | "Kısmi kapanma" dolayısıyla Ankara ve Kırıkkale'deki eczanelerin çalışma saatleri değişti

Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul - Haberler | Güncel
Son dakika haber | 'Kısmi kapanma' dolayısıyla Ankara ve Kırıkkale'deki eczanelerin çalışma saatleri değişti

Edinilen son dakika haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanmaya başlanan "kısmi kapanma" dolayısıyla Ankara ve Kırıkkale'deki eczanelerin çalışma saatleri yeniden düzenlendi.

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanmaya başlanan "kısmi kapanma" dolayısıyla Ankara ve Kırıkkale'deki eczanelerin çalışma saatleri yeniden düzenlendi.

Ankara Eczacı Odasından yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığınca Kovid-19 tedbirleri doğrultusunda 81 ilin valiliğine "kısmi kapanma" konulu genelge gönderildiği hatırlatıldı.

Ülke genelinde uygulanmaya başlanan iki haftalık kısmi kapanmada, Ankara ve Kırıkkale'deki eczanelerin çalışma saatleri hafta içi 08.30-18.00 ve cumartesi 09.30-17.00 olarak düzenlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul

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