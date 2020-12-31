Son dakika haber... Kısıtlamayla birlikte Bodrum meydanları boşaldı

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında yılbaşında saatlerin 21.00'i göstermesiyle birlikte gözde turizm merkezi Muğla'nın Bodrum ilçesinin cadde, sokak ve meydanları boş kaldı.

Türkiye'nin gözde turizm cenneti Bodrum'da cadde, sokak ve meydanlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 gün boyunca uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sessizliğe büründü. Yeni yıl alışverişini yapan vatandaşlar, kısıtlama saatinin başlamasıyla evlerine çekildi. Pazartesi günü 05.00'da sonlanacak kısıtlama dolayısıyla denetimler ise üst seviyeye çıkarıldı. Polis ekipleri, kısıtlamayı ihlal eden kişileri tespit ederken, İçişleri Bakanlığı Genelgesiyle villa ve otellerde denetim gerçekleştirildi. Öte yandan belirli aralıklarla havadan yapılan denetimlerin de sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hande NAYMAN