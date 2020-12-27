Son dakika haber... Kısıtlamayı ihlal edip sokakta kavga eden kişilere para cezası uygulandı
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Son dakika haber... Kısıtlamayı ihlal edip sokakta kavga eden kişilere para cezası uygulandı

27.12.2020 17:57 | Son Güncelleme: 27.12.2020 18:00
Son dakika haber... Kısıtlamayı ihlal edip sokakta kavga eden kişilere para cezası uygulandı

Son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip kavga eden 3 kişiye para cezası verildi.

Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip kavga eden 3 kişiye para cezası verildi.

Polis ekipleri, merkez Dulkadiroğlu ilçesi İsmet Paşa Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi'nde kavga olduğu ihbarı aldı.

Belirlenen adrese giden ekipler, kavga eden tarafları ayırarak izin belgelerini sorguladı.

Ekipler, izin belgeleri olmayan 3 kişiye 900'er liradan toplam 2 bin 700 lira cezai işlem uyguladı.

3 kişi işlemleri için İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

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