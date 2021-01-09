Kısıtlamayı ihlal eden Iraklı kadından 'unuttum' savunması

Kısıtlamayı ihlal eden Iraklı kadından 'unuttum' savunması

AFYONKARAHİSAR'da koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden Iraklı Kfah Hasan Dahham (62), denetim yapan polis ekiplerinin durdurdukları şehir içi yolcu otobüsünde yakalandı. Hakkında tutanak tutulan Dahham, yasağı unuttuğunu söyledi. Dahham tutanak işlemi sonrası evine gönderildi.

Hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına Afyonkarahisar'da vatandaşların genelde uyduğu gözlendi. Kentin işlek noktalarında yoğunluk olduğu gözlendi. Bankalar Caddesi ve Ordu Bulvarı'na sadece izin belgesi olanların çıktığı görüldü. İzin belgesine sahip olan işletmelerde çalışan kişiler iş yerlerine gitmek isteyince Zafer Meydanı'ndaki uygulama noktasında trafik yoğunluğu oluştu.

YASAĞI UNUTAN IRAKLI KADINA TUTANAK TUTULDU

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Afyonkarahisar'da 6 uygulama noktasında araç ve yayaları durdurarak izin belgelerini kontrol etti. Belge kontrolü yapılan şehir içi halk otobüsünde Irak uyruklu Kfah Hasan Dahham'ın belgesi olmadığı halde dışarıya çıktığı belirlendi. Belge kontrolü yapan polis ekipleri sığınmacı olan Dahham hakkında tutanak tuttu. Endişelenen kadın ise kızını arayarak yardım istedi. Kfah Hasan Dahham polise ceza yazmamasını rica ederken yasağı unuttuğunu anlatmaya çalıştı. Polis ekiplerinin tutanak tuttuğu kadın daha sonra halk otobüsüne bindi ve uygulama noktasından gitti. Bir süre sonra geri gelen kadına polis ekipleri ceza yazmadıklarını ve tutanak tutulduğunu anlatmaya çalıştı.

Kfah Hasan Dahham durumu anlayınca uygulama noktasına yakın bir noktadan taksiye binerek evine gitti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı