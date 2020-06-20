Son dakika haber! Kısıtlamadan muaf biletli yolcular sorunsuz seyahat ediyor
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Son dakika haber! Kısıtlamadan muaf biletli yolcular sorunsuz seyahat ediyor

Gelen son dakika haberlerine göre Liselere Geçiş Sistemi(LGS) kapsamında uygulanan 6 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan yolcular, sorunsuz bir şekilde seyahatlerini gerçekleştiriyor.

20.06.2020 11:42 | Son Güncelleme: 20.06.2020 11:48

Liselere Geçiş Sistemi(LGS) kapsamında uygulanan 6 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan yolcular, sorunsuz bir şekilde seyahatlerini gerçekleştiriyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi(LGS) kapsamındaki sınav saat 09.30'da başladı. Bu kapsamda alınan karar doğrultusunda daha önce açıklandığı üzere, sınav bitim saati olan 15.00'e kadar sürecek 6 saatlik kısmi sokağa çıkma kısıtlaması da eş zamanlı olarak 81 ilde başladı. Uçak, tren, otobüs, vapur, feribot gibi şehirlerarası toplu ulaşım araçlarından daha önce bilet almış olan vatandaşlar ise mağduriyet yaşamamaları için kısıtlamadan muaf tutulmuştu.

Bileti olan yolcular durumdan etkilenmedi

Şehirlerarası ulaşım için hava yolunu tercih eden binlerce vatandaş da kısıtlamaya tabi olmadığı için sabah saatlerinde 1 Haziran'dan itibaren kademeli olarak uçuşların başladığı İstanbul Havalimanı'na gelmeye başladı. Virüs tedbirleri kapsamında terminale giriş yapan yolcular, kontuarda bilet işlemlerini tamamlamalarının akabinde sorunsuz bir şekilde seyahatlerini gerçekleştirdi.

"SİZ MUAFSINIZ DEDİLER RAHATLADIK"

Kısıtlama kararı alınmadan önce uçak bileti aldığını belirten Nedim İnan, "Biletimizi daha önceden almıştık. Muş Havalimanına gidiyoruz, oradan Bitlis'e geçeceğiz. Kısıtlamadan da haberimiz yoktu, dün akşam haberimiz oldu. Bizde sorduk 'siz muafsınız' dediler rahatladık" diye konuştu.

Yolculardan Şahin Acar, "Biz de esnafız zaten bir hafta önce biletlerimizi almıştık. Bugün memleketimiz Bitlis'e işimize döneceğiz. İnşallah bir an önce virüs ülkemizi terk edecek. İlk kısıtlamayı duyduğumuzda önce endişe ettik, sonra düşündük ki bileti önceden aldık. Sorun olmadan gideceğimizi biliyorduk o nedenle rahattık" dedi.

Sınav süresince geçerli olacak sokağa çıkma kısıtlaması kısıtlama saat 15.00'te sona erecek.

(Ferhat Yasak/İHA

Son dakika haber! Kısıtlamadan muaf biletli yolcular sorunsuz seyahat ediyor

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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