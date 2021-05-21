Son dakika haber: Kısıtlamada üzerine 'Sağlık Bakanlığı' yazdırdığı minibüsüyle yolcu taşırken yakalandı
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Son dakika haber: Kısıtlamada üzerine 'Sağlık Bakanlığı' yazdırdığı minibüsüyle yolcu taşırken yakalandı

Son dakika haber: Kısıtlamada üzerine 'Sağlık Bakanlığı' yazdırdığı minibüsüyle yolcu taşırken yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... ADANA'da üzerine Sağlık Bakanlığı yazdırdığı minibüsüyle kısıtlamada şehir içi ve şehir dışına yolcu taşıdığı belirlenen Özgür Ö.'ye 6 bin 844 TL ceza kesildi.

ADANA'da üzerine Sağlık Bakanlığı yazdırdığı minibüsüyle kısıtlamada şehir içi ve şehir dışına yolcu taşıdığı belirlenen Özgür Ö.'ye 6 bin 844 TL ceza kesildi. Araçtaki 6 yolcuya da kısıtlamayı ihlalden cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, dün gece Adana Merkez Otogarı'ndan çıkan üzerinde Sağlık Bakanlığı ibaresi bulunan 01 ACC 692 plakalı minibüsü durdurdu. Ekipler, yaptığı kontrolde sürücü Özgür G.'nin, otogardan aldığı yolcuları, kısıtlama sürecinde şehir içi ve şehir dışına usulsüz olarak taşıdığını, Sağlık Bakanlığı ibaresiyle denetimlerden kolay geçiş yaptığını belirledi.Ekipler, Özgür G.'ye korsan taşımacılık ve izin alınmaksızın veya tescil ettirilmeden logo bulundurmaktan 6 bin 844 TL ceza kesti. Minibüsteki 6 yolcuya da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden cezai işlem uygulandı. Araç 60 gün trafikten menedildi.


Son dakika haber: Kısıtlamada üzerine 'Sağlık Bakanlığı' yazdırdığı minibüsüyle yolcu taşırken yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar

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