Son Dakika | - Kısıtlamada uyuşturucu sevkiyatına polis dur dedi
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Son Dakika | - Kısıtlamada uyuşturucu sevkiyatına polis dur dedi

28.12.2020 13:00 | Son Güncelleme: 28.12.2020 13:28

Son dakika 3. sayfa haberi: (İZMİR)Kısıtlamada uyuşturucu sevkiyatına polis dur dedi Sokağa çıkma kısıtlamasında uyuşturucu sevkiyatı yapacaklardı İzmir'in Tire ilçesinde bir otomobille uyuşturucu sevkiyatı yaptığı ileri sürülen şahıs, polis tarafından yakalandı.

(İZMİR)Kısıtlamada uyuşturucu sevkiyatına polis dur dedi

Sokağa çıkma kısıtlamasında uyuşturucu sevkiyatı yapacaklardı

İZMİR - İzmir'in Tire ilçesinde bir otomobille uyuşturucu sevkiyatı yaptığı ileri sürülen şahıs, polis tarafından yakalandı.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir otomobile zulalanmış halde yüklü miktarda uyuşturucu madde bulunduğu ve sevkiyatının gerçekleştirileceği yönünde bilgi üzerine harekete geçti. Gece saat 01.00 sıralarında Tire Organize Sanayi bölgesinde yakalanan araç ve şoför üzerinde arama yapan ekipler, 200 gram metamfetamin ve 1 adet tabanca ele geçirdi. Olayla ilgili S.Y. isimli 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Son Dakika | - Kısıtlamada uyuşturucu sevkiyatına polis dur dedi
Son Dakika | - Kısıtlamada uyuşturucu sevkiyatına polis dur dedi
Son Dakika | - Kısıtlamada uyuşturucu sevkiyatına polis dur dedi
Son Dakika | - Kısıtlamada uyuşturucu sevkiyatına polis dur dedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ

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