Kısıtlamada tatil şehri Akçakoca'ya giderken, cezayı yediler
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Kısıtlamada tatil şehri Akçakoca'ya giderken, cezayı yediler

05.12.2020 17:25 | Son Güncelleme: 05.12.2020 17:55

Kısıtlamada tatil şehri Akçakoca'ya giderken, cezayı yediler Denetimler drone destekli gerçekleştirildi Düzce'de sokağa çıkma kısıtlamasında şehrin birçok noktasında trafik uygulaması yapan polis ekipleri kısıtlama kurallarına uymayanlara ceza yağdırdı.

Kısıtlamada tatil şehri Akçakoca'ya giderken, cezayı yediler

Denetimler drone destekli gerçekleştirildi

DÜZCE - Düzce'de sokağa çıkma kısıtlamasında şehrin birçok noktasında trafik uygulaması yapan polis ekipleri kısıtlama kurallarına uymayanlara ceza yağdırdı. Bolu'dan Akçakoca'ya seyahat halinde olan ve sokağa çıkma izinleri olmayan 2 şahsa 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulandı.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle pandemi sürecinde Pazartesi sabah 05.00'a kadar kesintisiz devam edecek olan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde, polis ekipleri şehrin dört bir yanında uygulama gerçekleştirdi. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı tüm ekipler şehrin belirli noktalarında sokağa çıkma kısıtlamalarına riayet etmeyenlere yönelik yapılan denetimler drone destekli gerçekleştirildi. Motorize Yunus Timleri Bahçeşehir Bağlantı yolu'nda, Asayiş ekipleri D-655 karayolunda, trafik ekipleri ise D-100 karayolu üzerinde uygulama gerçekleştirdi. Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından D-655 karayolu üzerinde yapılan uygulama esnasında bir araçta bulunan 2 kişinin sokağa çıkma izninin bulunmadığı tespit edildi. Bolu'dan Akçakoca'ya seyahat ettiklerini belirten araç sürücüsü ceza yememek için bir süre direndi. Ekipler sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle araç sürücüsü ve araçta bulunan yolcuya 3 bin 150'şer lira idari para cezası uyguladı.

Kısıtlamada tatil şehri Akçakoca'ya giderken, cezayı yediler
Kısıtlamada tatil şehri Akçakoca'ya giderken, cezayı yediler
Kısıtlamada tatil şehri Akçakoca'ya giderken, cezayı yediler
Kısıtlamada tatil şehri Akçakoca'ya giderken, cezayı yediler
Kısıtlamada tatil şehri Akçakoca'ya giderken, cezayı yediler
Kısıtlamada tatil şehri Akçakoca'ya giderken, cezayı yediler
Kısıtlamada tatil şehri Akçakoca'ya giderken, cezayı yediler
Kısıtlamada tatil şehri Akçakoca'ya giderken, cezayı yediler
Kısıtlamada tatil şehri Akçakoca'ya giderken, cezayı yediler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ

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