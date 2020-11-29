Son Dakika | Kısıtlamada sokağa çıktı, bahaneleri 'Hastaneye gidiyoruz' oldu
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Son Dakika | Kısıtlamada sokağa çıktı, bahaneleri 'Hastaneye gidiyoruz' oldu

29.11.2020 00:37 | Son Güncelleme: 29.11.2020 00:48

Son dakika 3. sayfa haberi... Kısıtlamada sokağa çıktı, bahaneleri 'Hastaneye gidiyoruz' oldu -Şüphe üzerine durdurulan araçta 3 kişiye 12 bin 520 lira ceza yazıldı Düzce'de sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan araçta bulunan 3 kişiye toplamda 12 bin 520 lira ceza yazıldı.

Kısıtlamada sokağa çıktı, bahaneleri 'Hastaneye gidiyoruz' oldu

-Şüphe üzerine durdurulan araçta 3 kişiye 12 bin 520 lira ceza yazıldı

DÜZCE - Düzce'de sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan araçta bulunan 3 kişiye toplamda 12 bin 520 lira ceza yazıldı. Kısıtlamada sokağa çıkan kişiler "Hastaneye gidiyoruz" diyerek bahane arasa da cezadan kurtulamadılar.

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Düzce'de sokağa çıkma kısıtlamasında Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Motorize Yunus timleri D-655 Zonguldak-Düzce Karayolu üzerinde kısıtlamada sokağa çıkan araçlar üzerinde devriye atarken, önlerinde seyir halinde olan Y.Ç. idaresindeki 81 AN 840 plakalı aracı durdurdu. Araç içerisinde bulunan 3 kişi sokağa çıkma kısıtlamasında sokağa çıktıkları için cezai işlem uygulanması yapıldığı esnada araç sürücüsünün ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Denetlemeleri kontrol eden Düzce İl Emniyet Müdür Yardımcısı Aytaç Tefek'i gören araç içerisinde ki bir yolcu, Tefek'e 'hastaneye gidiyoruz, ceza yazmasanız olmaz mı' diye sordu. Emniyet Müdür Yardımcısı Aytaç Tefek ise '112 Acil Ambulans'ı arayabilirdiniz. Ambulansı aradınızda gelmedi mi? Onlar gelip sizi alabilirdi. Siz Sokağa çıkma kısıtlamasında sokağa çıktınız. Kanunda her suçun karşılığında ceza var" dedi. Yapılan kontrollerde araç sürücüsünün daha önce ehliyetini alkollü araç kullanmak nedeni ile kaptırdığını ve süresinin dolmasına rağmen gidip almadığını tespit etti. Araç sürücüsüne ehliyetsiz araç kullanmak suçundan 2 bin 473 TL cezai işlem uygulanırken, aracın muayenesiz olmasından dolayı da 598 TL ceza yazıldı. Ayrıca araç içerisinde de yolcu olarak bulunan T.S. ve F.H. ile araç sürücüsü Y.Ç.'ye sokağa çıkma kısıtlamasında sokakta olmalarından dolayı 3 bin 150'şer lira idari para cezası kesildi. Sokağa çıkan 3 kişiye toplamda 12 bin 520 TL idari para cezası yazıldı.

Son Dakika | Kısıtlamada sokağa çıktı, bahaneleri 'Hastaneye gidiyoruz' oldu
Son Dakika | Kısıtlamada sokağa çıktı, bahaneleri 'Hastaneye gidiyoruz' oldu
Son Dakika | Kısıtlamada sokağa çıktı, bahaneleri 'Hastaneye gidiyoruz' oldu
Son Dakika | Kısıtlamada sokağa çıktı, bahaneleri 'Hastaneye gidiyoruz' oldu
Son Dakika | Kısıtlamada sokağa çıktı, bahaneleri 'Hastaneye gidiyoruz' oldu
Son Dakika | Kısıtlamada sokağa çıktı, bahaneleri 'Hastaneye gidiyoruz' oldu
Son Dakika | Kısıtlamada sokağa çıktı, bahaneleri 'Hastaneye gidiyoruz' oldu
Son Dakika | Kısıtlamada sokağa çıktı, bahaneleri 'Hastaneye gidiyoruz' oldu
Son Dakika | Kısıtlamada sokağa çıktı, bahaneleri 'Hastaneye gidiyoruz' oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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