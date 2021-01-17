Son dakika haber... Kısıtlamada site bahçesine inen tilki görüntülendi
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Son dakika haber... Kısıtlamada site bahçesine inen tilki görüntülendi

17.01.2021 15:53 | Son Güncelleme: 17.01.2021 16:02
Son dakika haber... Kısıtlamada site bahçesine inen tilki görüntülendi

Edinilen son dakika haberine göre ELAZIĞ'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde, yiyecek bulmak için kent merkezine indiği sanılan bir tilki, site bahçesinde görüntülendi.

ELAZIĞ'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde, yiyecek bulmak için kent merkezine indiği sanılan bir tilki, site bahçesinde görüntülendi.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle, hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde Elazığ'da, yiyecek bulmak için kente merkezine indiği değerlendirilen tilki cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Çaydaçıra Mahallesi'nde bir sitenin bahçesinde görüntülenen tilki, bir süre gezindikten sonra bölgeden uzaklaştı. 

 


Son dakika haber... Kısıtlamada site bahçesine inen tilki görüntülendi
Son dakika haber... Kısıtlamada site bahçesine inen tilki görüntülendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ÇÖTELİ

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