Kısıtlamada konvoy yapmak isteyen vatandaşlara polis engeli

Kısıtlamada konvoy yapmak isteyen vatandaşlara polis engeli -Sabah servisle konvoy, akşam ise yürüyüş yaptılar -İstiklal Marşı okuyup evlerine gittiler Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kısıtlamaya rağmen konvoy yapmak isteyen vatandaşlara polis engel oldu.

Kısıtlamada konvoy yapmak isteyen vatandaşlara polis engeli

-Sabah servisle konvoy, akşam ise yürüyüş yaptılar

-İstiklal Marşı okuyup evlerine gittiler

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kısıtlamaya rağmen konvoy yapmak isteyen vatandaşlara polis engel oldu. Aynı grup akşam saatlerinde de dışarıya çıkarak yürüyüş yapmak istedi.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Güzeller Mahallesi İbrahim Ağa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde çok sayıda vatandaş kısıtlama olmasına rağmen servis araçlarıyla konvoy yapmak istedi. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, şahısların ilerlemesine izin vermedi. Daha sonra ekipler ile şahıslar arasında arbede yaşandı. Polis ekiplerinin bu arbede sonrasında şahıslardan bazılarını gözaltına aldığı öğrenildi. Ekipler tarafından evlerine gitmeleri konusunda uyarılan şahıslar, bir süre sonra normale dönerek evlerine gitti. Şahısların çoğunda maske olmaması ise dikkat çekti.

Öte yandan aynı şahıslar, akşam saatlerinde de Mevlana Mahallesi'nde dışarıya çıkarak bu sefer de yürüyüş yapmak istedi. Bunun üzerine bölgeye yeniden polis ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Polis eşliğinde 'Ya Allah Bismillah Allahuekber' sloganlarıyla bir süre yürüyüş yapan yaklaşık 200 kişilik grup, İstiklal Marşı okuyarak olaysız bir şekilde evlerine dağıldı. Polis ekipleri bölgede bir süre daha güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA USLU