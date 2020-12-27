Son dakika haber: Kısıtlamada Kastamonu'nun tarihi meydanındaki kuşlar unutulmadı

Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yem bulmakta güçlük çeken kuşları gönüllüler besledi.

Kentte 1506 yılında Nasrullah Kadı tarafından yaptırılan Nasrullah Camisi'nin önündeki meydanda binlerce kuş bulunuyor. Meydanın sembollerinden biri haline gelen kuşları vatandaşlar besliyor.

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentin sembol kuşları aç kalmasın diye farklı zamanlarda Türk Kızılay Kastamonu Şubesi Kadın Kolları, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) gönüllüleri ve DEVA Partisi Merkez İlçe yönetimi yem verdi.

HAYTAP Kastamonu Temsilcisi Ayten Kökgöz, AA muhabirine, Kovid-19 sürecinde sokakta yiyecek bulamayan hayvanları unutmadıklarını söyledi.

Kastamonuluların sokak hayvanları konusunda duyarlı olduğunu anlatan Kökgöz, "Tarihi Nasrullah Meydanı'ndaki kuşları elimizden geldiği kadar her hafta sonu besliyoruz. Bu hafta da DEVA Partisi Merkez İlçe Başkanı Vedat Musaoğlu ve partinin yönetim kurulu üyeleriyle kuşları besledik. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

Türk Kızılay Kastamonu Şubesi Kadın Kolları Başkanı Sedef Perk ise hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasınının ilk gününden itibaren her hafta Nasrullah Meydanı'ndaki güvercinleri beslediklerini belirtti.

Perk, sokaktaki kedi ve köpekler için de beslenme odaklarına mama bıraktıklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu