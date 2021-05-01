Son dakika haber: Kısıtlamada horoz dövüşü kamerada
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Son dakika haber: Kısıtlamada horoz dövüşü kamerada

Son dakika haber: Kısıtlamada horoz dövüşü kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Bursa'da kısıtlamaya ve sosyal mesafeye aldırış etmeyen gençlerin horoz dövüşü düzenlemesi, kameralara yansıdı.

Bursa'da kısıtlamaya ve sosyal mesafeye aldırış etmeyen gençlerin horoz dövüşü düzenlemesi, kameralara yansıdı.

Görüntüler, merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde kameralara yansıdı.

İddiaya göre sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeyen bir grup genç, bir evin bahçesinde horoz dövüşü düzenledi. Horozları dövüştüren gençler, dövüşü izlerken, bu anlar kameralar tarafından görüntülendi. - BURSA

Son dakika haber: Kısıtlamada horoz dövüşü kamerada
Son dakika haber: Kısıtlamada horoz dövüşü kamerada
Son dakika haber: Kısıtlamada horoz dövüşü kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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