Son dakika haber: Kısıtlamada dışarı çıkanlar polisten kaçamadı
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Son dakika haber: Kısıtlamada dışarı çıkanlar polisten kaçamadı

Son dakika haber: Kısıtlamada dışarı çıkanlar polisten kaçamadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza kesiliyor.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza kesiliyor. Malatya'da bir günde polis tarafından 102 kişiye 91 bin 800 TL ceza uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya'da polis sorumluluk bölgesinde son 24 saatte yapılan denetimlerde, sokağa çıktıkları tespit edilen 102 kişiye 900'er TL'den toplam 91 bin 800 TL ceza kesildi. Sokağa çıkma kısıtlamasında iş yerlerini açan 20 işyerine de ceza uygulandı. Maske takmamaktan 1 kişiye de 900 TL ceza verildi.

Diğer yandan, Covid-19 hastası olup da yurtta toplam 13 kişinin kaldığı öğrenildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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