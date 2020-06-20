Son dakika haber... Kısıtlamada boş kalan Kadıköy Meydanı havadan görüntülendi
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Son dakika haber... Kısıtlamada boş kalan Kadıköy Meydanı havadan görüntülendi

Gelen son dakika haberlerine göre İSTANBUL'da 6 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sırasında her gün binlerce kişiyi ağırlayan Kadıköy Meydanı boş kaldı.

Son dakika haber... Kısıtlamada boş kalan Kadıköy Meydanı havadan görüntülendi
20.06.2020 16:08 | Son Güncelleme: 20.06.2020 16:28
İSTANBUL'da 6 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sırasında her gün binlerce kişiyi ağırlayan Kadıköy Meydanı boş kaldı. Meydanda sadece sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle gelecek yolcularını bekleyen onlarca otobüs vardı. Bölge havadan görüntülendi.

Kadıköy Meydanı koronavirüs salgıyla ilgili tedbirlerin hafifletilmesiyle eski kalabalık günlerine geri dönmeye başlarken, bugün uygulanan 6 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sırasında bir kez daha boş kaldı. Bölgede sadece otobüs duraklarının olduğu bölümde hareketlilik olduğu görülürken, onlarca otobüs bir yandan sefer saatlerini diğer yandan ise kısıtlamasının sona erdikten sonra gelecek yolcuları bekledi. Bölgedeki hareketlilik havadan görüntülendi. 

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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