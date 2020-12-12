Son dakika: Diyarbakır'da kısıtlamada bomboş yolda trafik kazası: 2 yaralı
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Son dakika: Diyarbakır'da kısıtlamada bomboş yolda trafik kazası: 2 yaralı

12.12.2020 15:40 | Son Güncelleme: 12.12.2020 15:45

Gelen son dakika haberine göre Diyarbakır'da kısıtlama saatinde Şanlıurfa karayolu Doğum Hastanesi köprülü kavşağında direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü bomboş yolda kaza yaptı, 2 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da kısıtlama saatinde Şanlıurfa karayolu Doğum Hastanesi köprülü kavşağında direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü bomboş yolda kaza yaptı, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Diyarbakır- Şanlıurfa karayolunda Doğum Hastanesi köprülü kavşağında meydana geldi. Şanlıurfa yönünden gelen 34 BTK 85 plakalı araç sürücüsü iddiaya göre, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarparak taklalar atarak durabildi. Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılara, olay yerinde ilk müdahaleler yapıldıktan sonra ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, kaza nedeniyle kapanan Diyarbakır- Şanlıurfa karayolu, aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. - DİYARBAKIR

Son dakika: Diyarbakır'da kısıtlamada bomboş yolda trafik kazası: 2 yaralı
Son dakika: Diyarbakır'da kısıtlamada bomboş yolda trafik kazası: 2 yaralı
Son dakika: Diyarbakır'da kısıtlamada bomboş yolda trafik kazası: 2 yaralı
Son dakika: Diyarbakır'da kısıtlamada bomboş yolda trafik kazası: 2 yaralı
Son dakika: Diyarbakır'da kısıtlamada bomboş yolda trafik kazası: 2 yaralı
Son dakika: Diyarbakır'da kısıtlamada bomboş yolda trafik kazası: 2 yaralı
Son dakika: Diyarbakır'da kısıtlamada bomboş yolda trafik kazası: 2 yaralı
Son dakika: Diyarbakır'da kısıtlamada bomboş yolda trafik kazası: 2 yaralı
Son dakika: Diyarbakır'da kısıtlamada bomboş yolda trafik kazası: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN KILIÇ

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