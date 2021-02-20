Son dakika haber! Kısıtlamada basketbol oynayan çocuklar polis anonsunu duyunca kaçtı
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Son dakika haber! Kısıtlamada basketbol oynayan çocuklar polis anonsunu duyunca kaçtı

20.02.2021 16:52 | Son Güncelleme: 20.02.2021 16:56
Son dakika haber! Kısıtlamada basketbol oynayan çocuklar polis anonsunu duyunca kaçtı

Edinilen son dakika gelişmesine göre DÜZCE'de, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen parkta basketbol oynayan çocuklar, polisin anonsunu duyunca koşarak evlerine gitti.

DÜZCE'de, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen parkta basketbol oynayan çocuklar, polisin anonsunu duyunca koşarak evlerine gitti.

Kültür Mahallesi'nde hafta sonu kısıtlamasına rağmen parka çıkan çocuklar basketbol oynarken, bu sırada bölgede devriye görevi yürüten polisler geldi. Polis ekipleri, çocukları fark edip, "Parkı boşaltın" diyerek anons yaptı. Anonsu duyan çocuklar koşarak evlerine gitti.


Son dakika haber! Kısıtlamada basketbol oynayan çocuklar polis anonsunu duyunca kaçtı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan SOLMAZ

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