Kısıtlama sonrası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu oluştu
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Kısıtlama sonrası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu oluştu

30.11.2020 09:15 | Son Güncelleme: 30.11.2020 09:31

Kısıtlama sonrası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu oluştu Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı hafta sonu belirli saatlerde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından İstanbul'da ilk iş günü sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı.

Kısıtlama sonrası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu oluştu

İSTANBUL - Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı hafta sonu belirli saatlerde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından İstanbul'da ilk iş günü sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle korona virüs salgını tedbirleri kapsamında 81 ilde ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının 2. haftası bugün saat 05.00 itibariyle sona ermesiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde sabah saatlerinden itibaren iki yönlü yoğun trafik yaşandı. Sabah saatlerinde iş yerlerine gitmek isteyen vatandaşlar, toplu ulaşım araçlarında ve trafik akışında yoğunluk oluşturdu.

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Kısıtlama sonrası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu oluştu
Kısıtlama sonrası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu oluştu
Kısıtlama sonrası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu oluştu
Kısıtlama sonrası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu oluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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