Kısıtlama sonrası Bağdat Caddesi havadan drone ile görüntülendi
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Kısıtlama sonrası Bağdat Caddesi havadan drone ile görüntülendi

01.12.2020 21:21 | Son Güncelleme: 01.12.2020 22:21

Korona virüse karşı alınan önlemler çerçevesinde akşam saat 21.00'den saat 05.00'e kadar geçerli olacak olan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde sessizliğe bürünen Bağdat Caddesi havadan drone görüntülendi.

Korona virüse karşı alınan önlemler çerçevesinde akşam saat 21.00'den saat 05.00'e kadar geçerli olacak olan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde sessizliğe bürünen Bağdat Caddesi havadan drone görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam kabine toplantısının ardından yeni tip korona virüs salgınını önleme amacıyla alınan yeni kararları açıklamıştı. Alınan kararlar çerçevesinde hafta içi saat 21.00 ile saat 05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını duyurmuştu. Sabah saat 05.00'e kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlama bugün akşam saat 21.00 itibariyle başladı. Kısıtlama kapsamında Kadıköy'de bulunan ünlü Bağdat Caddesi havadan görüntülendi. Cadde ve sokakların kısıtlama nedeniyle sessizliğe büründüğü görülürken polis kontrol noktalarında denetimlerini gerçekleştirdi.

(Halit Arslan - Hanifi Bayar - Muharrem Çam/İHA)

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Kısıtlama sonrası Bağdat Caddesi havadan drone ile görüntülendi
Kısıtlama sonrası Bağdat Caddesi havadan drone ile görüntülendi
Kısıtlama sonrası Bağdat Caddesi havadan drone ile görüntülendi
Kısıtlama sonrası Bağdat Caddesi havadan drone ile görüntülendi
Kısıtlama sonrası Bağdat Caddesi havadan drone ile görüntülendi
Kısıtlama sonrası Bağdat Caddesi havadan drone ile görüntülendi
Kısıtlama sonrası Bağdat Caddesi havadan drone ile görüntülendi
Kısıtlama sonrası Bağdat Caddesi havadan drone ile görüntülendi
Kısıtlama sonrası Bağdat Caddesi havadan drone ile görüntülendi
Kısıtlama sonrası Bağdat Caddesi havadan drone ile görüntülendi
Kısıtlama sonrası Bağdat Caddesi havadan drone ile görüntülendi
Kısıtlama sonrası Bağdat Caddesi havadan drone ile görüntülendi
Kısıtlama sonrası Bağdat Caddesi havadan drone ile görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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