Son dakika haber! Kısa vadeli dış borçlar 9 ayda yüzde 8.8 yükseldi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber! Kısa vadeli dış borçlar 9 ayda yüzde 8.8 yükseldi

17.11.2020 10:07 | Son Güncelleme: 17.11.2020 10:21
Son dakika haber! Kısa vadeli dış borçlar 9 ayda yüzde 8.8 yükseldi

Son dakika haberine göre Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stoku, Eylül sonu itibarıyla, 2019 yıl sonuna göre yüzde 8.8 artışla 134 milyar dolara yükseldi.

Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stoku, Eylül sonu itibarıyla, 2019 yıl sonuna göre yüzde 8.8 artışla 134 milyar dolara yükseldi.

Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 1.9 artarak 57.1 milyar dolara çıkarken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 4.8 azalarak 55.9 milyar dolara geriledi.

Bu dönemde bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, yüzde 21.4 artarak 9.3 milyar dolara çıktı. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 1.7 artarak 21.4 milyar dolara yükselirken, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı yüzde 15.6 azalışla 11.5 milyar dolara geriledi.

Bu dönemde yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 8.7 artışla 14.8 milyar dolara, ithalat borçları yüzde 0.1 artarak 50,7 milyar dolara yükseldi.Aynı dönemde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli dış borcu yüzde 4.7 artarak 26.2 milyar dolara çıkarken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 3.3 azalarak 86.8 milyar dolara indi.Eylül sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku da, 182.5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 15.1 milyar dolarlık kısmı, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluşuyordu. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün payı yüzde 22.6, Merkez Bankası'nın payı yüzde 11.5, özel sektörün payı da yüzde 65.9 düzeyindeydi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Aslan

İlgili Haberler

TÜİK-Perakende satış hacmi yüzde 7.8, ciro yüzde 20.7 arttı
TÜİK-Perakende satış hacmi yüzde 7.8, ciro yüzde 20.7 arttı
Özel sektörün uzun vadeli yurt dışı kredi borcu azaldı
Özel sektörün uzun vadeli yurt dışı kredi borcu azaldı
İçme sütü üretimi 9 ayda 1.2 milyon tona yükseldi
İçme sütü üretimi 9 ayda 1.2 milyon tona yükseldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden İlham Aliyev Meral Akşener Nikol Paşinyan Berat Albayrak
Magazin Cansu Dere İdil Fırat Demet Akalın Mustafa Topaloğlu
Spor Cenk Tosun Ersun Yanal Fatih Terim Abdullah Avcı Sebastian Vettel
Daha Fazla Medya İntihar İyi Parti Şanlıurfa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Kısa vadeli dış borçlar 9 ayda yüzde 8.8 yükseldi - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.11.2020 10:28:10. #1.14#
title