Son dakika haber! Kısa vadeli dış borçlar 9 ayda yüzde 8.8 yükseldi

Son dakika haberine göre Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stoku, Eylül sonu itibarıyla, 2019 yıl sonuna göre yüzde 8.8 artışla 134 milyar dolara yükseldi.

Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stoku, Eylül sonu itibarıyla, 2019 yıl sonuna göre yüzde 8.8 artışla 134 milyar dolara yükseldi.

Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 1.9 artarak 57.1 milyar dolara çıkarken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 4.8 azalarak 55.9 milyar dolara geriledi.

Bu dönemde bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, yüzde 21.4 artarak 9.3 milyar dolara çıktı. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 1.7 artarak 21.4 milyar dolara yükselirken, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı yüzde 15.6 azalışla 11.5 milyar dolara geriledi.

Bu dönemde yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 8.7 artışla 14.8 milyar dolara, ithalat borçları yüzde 0.1 artarak 50,7 milyar dolara yükseldi.Aynı dönemde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli dış borcu yüzde 4.7 artarak 26.2 milyar dolara çıkarken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 3.3 azalarak 86.8 milyar dolara indi.Eylül sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku da, 182.5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 15.1 milyar dolarlık kısmı, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluşuyordu. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün payı yüzde 22.6, Merkez Bankası'nın payı yüzde 11.5, özel sektörün payı da yüzde 65.9 düzeyindeydi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Aslan