Son dakika haber... Kış uykusundan uyanarak doğaya çıkan ayılar kameraya yansıdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... Kış uykusundan uyanarak doğaya çıkan ayılar kameraya yansıdı

İhlas Haber Ajansı / ÖZNUR DEMİR - Haberler | Yerel

Son dakika haberler... Kış uykusundan uyanarak doğaya çıkan ayılar kameraya yansıdı Bayburt ve Erzincan'da kış uykusundan uyanarak doğaya çıkan ayılar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kış uykusundan uyanarak doğaya çıkan ayılar kameraya yansıdı

BAYBURT - Bayburt ve Erzincan'da kış uykusundan uyanarak doğaya çıkan ayılar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bayburt'un Demirözü ilçesi kırsalında kış uykusundan uyanan iki ayı birlikte yiyecek ararken, geven tarzı kuru yakacak toplamak için dağa çıkan vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. İki ayının beraber karlı alanda yiyecek aramaları ve yürümeleri kameraya yansıdı.

Erzincan'da da Munzur Dağı yamaçlarında dolaşan ayı, iki vatandaşın ilgi odağı oldu. Ayıyı cep telefonu kamerasıyla çekip konuşan vatandaşların diyaloğu tebessüm ettirdi. Ayıya, "Birader, birader, ayı kardeş, hop" diye seslenen vatandaşlar gülümsetti.

Son dakika haber... Kış uykusundan uyanarak doğaya çıkan ayılar kameraya yansıdı
Son dakika haber... Kış uykusundan uyanarak doğaya çıkan ayılar kameraya yansıdı
Son dakika haber... Kış uykusundan uyanarak doğaya çıkan ayılar kameraya yansıdı
Son dakika haber... Kış uykusundan uyanarak doğaya çıkan ayılar kameraya yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖZNUR DEMİR

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Joe Biden Haydar Akar Cahit Özkan Süleyman Soylu
Magazin Alişan Cem Yılmaz Bahar Candan Caner Cindoruk
Spor Ali Koç Erol Bulut Ozan Tufan Metin Oktay Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Tff Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Kış uykusundan uyanarak doğaya çıkan ayılar kameraya yansıdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2021 13:33:32. #1.14#
title