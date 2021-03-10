Son dakika haber... Kırşehir Valisi Akın, Akpınar'da Kovid-19 tedbirlerini denetledi
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Son dakika haber... Kırşehir Valisi Akın, Akpınar'da Kovid-19 tedbirlerini denetledi

10.03.2021 14:41 | Son Güncelleme: 10.03.2021 14:44
Son dakika haber... Kırşehir Valisi Akın, Akpınar'da Kovid-19 tedbirlerini denetledi

Son dakika gündem haberine göre Kırşehir Valisi İbrahim Akın'ın, Akpınar ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini denetlediği bildirildi.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın'ın, Akpınar ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini denetlediği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Akpınar Hükümet Konağını ziyaret eden Akın, Kaymakam Fatih Özcan'dan ilçede salgınla mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Daha sonra halk pazarı ve ilçe esnaflarını gezen Vali Akın, Kovid-19 tedbirlerine uyulması konusunda esnaf ve vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Kontrollü normalleşme sürecinde rehavete kapılmadan tedbirlere uymaya devam edilmesi gerektiğini belirten Vali Akın, "Kırşehir olarak orta riskli iller arasında yer alıyoruz. Bir üst gruba yükselmemek bizim elimizde. Alınan kurallara uyarak hem kendi sağlığımızı hem de toplum sağlığını korumaya devam edeceğiz. Kısıtlamaların yeniden gündeme gelmesini istemiyoruz. Bu vesileyle, Akpınarlı vatandaşlarımızdan salgınla mücadele kurallarına riayet etmelerini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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