Son dakika haber | "Kırşehir kitap okuyor" kampanyasında okuyuculara kitap dağıtıldı Son dakika güncel haberine göre Kırşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Asaf Kayaoğlu tarafından, sosyal medyadan başlatılan "Kırşehir kitap okuyor" kampanyası kapsamında, paylaşımı beğenenlere kitap dağıtıldı.

Kırşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Asaf Kayaoğlu tarafından, sosyal medyadan başlatılan "Kırşehir kitap okuyor" kampanyası kapsamında, paylaşımı beğenenlere kitap dağıtıldı.

Belediye sosyal tesislerinde düzenlenen kitap dağıtım programında, sosyal medyada kampanyayla ilgili paylaşımı beğenenler arasındaki her 50'nci kişiye kitap hediye edildi.

Kayaoğlu, gazetecilere, kitap okuma alışkanlığının artırılması amacıyla sosyal medya platformundan başlattıkları kampanyaya ilgiden memnun olduklarını belirtti.

Okuma kültürünün, kişisel gelişimin yanı sıra okuyucuya yeni ufuklar açtığını ifade eden Kayaoğlu, "Sosyal medya hesabımdaki çağrıma çok fazla okurumuz cevap verdi. Okuyuculardan isteğim, kampanyanın büyümesi, okudukları kitapları başka kişilere vererek, daha fazla insanın kitap okumasına vesile olmalarıdır. Kitap okuma sayılarının her geçen gün artmasını ümit ediyorum." dedi.

Kaynak: AA