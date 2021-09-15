Son dakika haber... Kırşehir'in yöresel yemeği 'ayva boranısı' coğrafi işaretle tescillendi - Haberler
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Son dakika haber... Kırşehir'in yöresel yemeği "ayva boranısı" coğrafi işaretle tescillendi

AA / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Kırşehir'in yöresel yemeği

Son dakika haberleri: Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT), Kırşehir'in yöresel "ayva boranısı" yemeğini coğrafi işaret belgesiyle tescil etti.

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT), Kırşehir'in yöresel "ayva boranısı" yemeğini coğrafi işaret belgesiyle tescil etti.

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Mustafa Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin yöresel lezzeti ayva boranısına coğrafi işaret belgesi almak için oda olarak yaklaşık 6 ay önce müracaat yaptıklarını söyledi.

Yemeğin tarifi ve yöreye ait olduğuna yönelik kanıtları içeren başvurunun ardından yapılan değerlendirmenin olumlu sonuçlandığını belirten Yılmaz, daha önce de "çirleme" yemeğine coğrafi işaret aldıklarını hatırlattı.

Yılmaz, farklı kurumların girişimleriyle alınan coğrafi işaret belgeleriyle de kentin 5 yemek ve ürününün tecil edildiğini, 3 yemek için yaptıkları müracaatın işlemlerinin ise devam ettiğini aktardı.

Odanın stratejik planı kapsamında coğrafi işaret çalışmaları yaparak marka şehir oluşturmanın en önemli hedefleri olduğuna vurgu yapan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Binlerce yıllık tarihe ve kültüre ev sahipliği yapan Anadolu'nun kıymetli şehri Kırşehir, kendine has yöresel lezzetleri ile her daim dikkatleri üzerine çekmiştir. Kırşehir ayva boranısı yemeği et ile ayvanın bir arada kullanıldığı, kendine has lezzeti ile dikkati çeken önemli yöresel lezzetlerimizden biridir. Projemize katkı sunan, başvuru aşamasından dokümanın hazırlanmasına kadar emeği geçen takım arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum."

AA / Abdullah Yıldız - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haber... Kırşehir'in yöresel yemeği 'ayva boranısı' coğrafi işaretle tescillendi - Haberler
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