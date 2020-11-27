Gençlik merkezinde koronavirüse karşı tedbir alınarak hizmet veriliyor
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Gençlik merkezinde koronavirüse karşı tedbir alınarak hizmet veriliyor

27.11.2020 14:07 | Son Güncelleme: 27.11.2020 15:05

Kırşehir Cacabey Gençlik Merkezi'nde, yen tip koronavirüse (Kovid-19) karşı gerekli tedbirler alınarak etkinliklere devam ediliyor.

Kırşehir Cacabey Gençlik Merkezi'nde, yen tip koronavirüse (Kovid-19) karşı gerekli tedbirler alınarak etkinliklere devam ediliyor.

Cacabey Gençlik Merkezi Müdürü Hakan Avşar, AA muhabirine, kulüp, akademi ve kurslar şeklindeki faaliyetlerle Kovid-19 tedbirleri kapsamında gerekli tedbirleri alarak gençleri geleceğe hazırlamak için gayret gösterdiklerini söyledi.

Gençlerin işaret dili, keman, saz, piyano, halk oyunu, rölyef gibi her hafta farklı günlerde düzenlenen ücretsiz kurslara ilgi gösterdiğini belirten Avşar, online bağlantılarla da gençlere eğitim verildiğini ifade etti.

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Gençlik merkezinin Kovid-19 salgınından önce yaklaşık 16 bin üyesi olduğunu anlatan Avşar, "Şu anda 2 bin aktif üyesi bulunuyor. Merkezimiz sabah saat 08.00'den ertesi gün sabah 08.00'e kadar 7 gün 24 saat çalışıyor. Hem gençlik liderlerimiz hem gönüllü liderlerimiz hem de usta öğretici ve eğitmenlerimiz bu düsturla çalışıyor. 'Merkezimizde genç var' sloganıyla gençlerimize hizmet veremeye devam ediyoruz. " dedi.

Kütüphane, kitap kafe ve EBA sınıflarıyla da gençlere imkan sağlandığını dile getiren Avşar, "Yaklaşık 30'a yakın kursumuz varken şu an hem yoğunluk hem de pandemi kuralları göz önünde bulundurularak, bu kursların bir kısmını ilerleyen zamanlara bıraktık. İl Hıfzıssıhha Kurulu hangi kararı verirse biz de ona göre kursları açmaya devam edeceğiz. 2 bin aktif üyemiz farklı haftalarda etkinliklere katılarak ya da oline bağlantılarla farklı zamanlarda gençlik merkezimizden faydalanıyor." diye konuştu.

Gençlik merkezinde koronavirüse karşı tedbir alınarak hizmet veriliyor
Gençlik merkezinde koronavirüse karşı tedbir alınarak hizmet veriliyor
Gençlik merkezinde koronavirüse karşı tedbir alınarak hizmet veriliyor
Gençlik merkezinde koronavirüse karşı tedbir alınarak hizmet veriliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner

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