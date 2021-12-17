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Son dakika haber: Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Son dakika haber: Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

KIRŞEHİR (İHA) - KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, 'uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti' yapmak suçu kapsamında yaptıkları teknik takip sonrası eş zamanlı Mucur ilçesinde operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda N.Ü., M.U., H.B., B.K., E.D., S.K., M.U., A.T. ve M.T. yakalandı. Yapılan aramada ise, 19. 41 gram esrar ile sentetik ezca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor. - KIRŞEHİR

Son dakika haber: Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Son dakika haber: Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Son dakika haber: Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

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