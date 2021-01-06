Son dakika haber: Kırşehir'de TÜGVA üyesi gençlerden, polis ve bekçilere destek ziyareti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Advertisement

Son dakika haber: Kırşehir'de TÜGVA üyesi gençlerden, polis ve bekçilere destek ziyareti

06.01.2021 14:11 | Son Güncelleme: 06.01.2021 14:11
Son dakika haber: Kırşehir'de TÜGVA üyesi gençlerden, polis ve bekçilere destek ziyareti

Edinilen son dakika gelişmesine göre Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kırşehir Temsilciliğine üye gençler, görev başındaki polis ve bekçileri ziyaret etti.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kırşehir Temsilciliğine üye gençler, görev başındaki polis ve bekçileri ziyaret etti.

TÜGVA Kırşehir Temsilciliğinden yapılan yazılı açıklamada, Kırşehir Emniyet Müdürlüğünce kent merkezinde kavşak ve önemli noktalarda uygulama ve denetim yapan bekçi ve polis ekipleriyle gençlerin bir araya geldiği belirtildi.

Gençlerin görev başındaki personele sıcak çorba ve simit ikram ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Koronavirüs salgını sebebiyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşlar evlerinde kalırken, polislerimiz ve mahalle bekçilerimiz görevlerinin başında. TÜGVA Kırşehir Temsilciliği olarak bu soğuk havada onlara sıcak çorba ve simit ikram ettik. Halkın huzuru ve güvenliğini sağlayan, gece gündüz demeden çalışan tüm polis ve bekçilerimize sağlık dileriz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Yaşar Güler İlham Aliyev Pınar Gültekin
Magazin Hadise Prens Harry Cemal Hünal Hülya Avşar
Spor Erol Bulut Ryan Babel Samet Aybaba Rıza Çalımbay Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kız Ocak Çocuk Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Kırşehir'de TÜGVA üyesi gençlerden, polis ve bekçilere destek ziyareti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.1.2021 14:14:25. #1.15#
title