Son dakika haber... Kırşehir'de tarihi eser operasyonu
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Son dakika haber... Kırşehir'de tarihi eser operasyonu

Son dakika haber... Kırşehir'de tarihi eser operasyonu
Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Kırşehir'de, çeşitli dönemlere ait 233 parça tarihi eser ele geçirildi.

Kırşehir'de, çeşitli dönemlere ait 233 parça tarihi eser ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, tarihi eser kaçakçılarına yönelik Çiçekdağı ilçesindeki uygulama noktasında operasyon düzenleyen ekipler, L.İ, Ö.C. ve S.K'nin araçlarında ve üzerlerinde 133 sikke, 91 obje, 6 yüzük ve 3 bileklik ele geçirdi.

Şüpheliler sorgulanmak üzere gözaltına alındı, 233 parça tarihi eser, işlemlerin ardından Kırşehir Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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