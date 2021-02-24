Son dakika haber | Kırşehir'de tanıtılan "En İyi Narkotik Polisi: Anne Projesi"ne kadınlar ilgi gösterdi

Kırşehir'de, İçişleri Bakanlığının başlattığı "En İyi Narkotik Polisi: Anne Projesi" kapsamında kurulan tanıtım standına kadınlar ve çocuklar ilgi gösterdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cacabey Meydanında stant kurdu.

Başta kadınlar olmak üzere çok sayıda kişi standa uğrayarak proje hakkında bilgi aldı.

"En İyi Narkotik Polisi: Anne Projesi" hakkında vatandaşlara tanıtıcı broşür dağıtan ekipler, projenin detaylarıyla ilgili bilgi verdi.

Uyuşturucu maddelerin olumsuz etkilerini de anlatan ekipler, kadınların ve çocukların proje ile ilgili sorularını da yanıtladı.

Polis ekipleri, çocukların ve gençlerin uyuşturucu maddelerden uzak tutulması için annelerin çok önemli olduğuna vurgu yaparak, kendi çocukları veya etrafta gördükleri çocuklardan şüphe duymaları halinde mutlaka ilgili kurumlarla irtibata geçmelerini istedi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Cacabey Meydanı'na getirilen narkotik köpeklerine çocuklar tarafından ilgi gösterildi.

Stantta, İçişleri Bakanlığı'nın "Gözümüz olun" sloganı ile geliştirdiği Uyuşturucuyla Mücadele Uygulaması (UYUMA) mobil uygulaması hakkında da bilgi verildi.

Standa gelen anne ve aynı zamanda fizik öğretmeni olan Aysel Akpınar, çocuk ve gençlerin yanlış alanlara yönlenebilecekleri dönemlerde oldukları için daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Akpınar, "Ergenlik döneminde önemli bir yaş döneminde olan öğrencilerimiz var. Onlarında bu uyuşturucudan uzak kalması için bu tür uygulamaların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle narkotik alandaki polis köpeklerinin okullarda da görev yapmalarını arzu ediyoruz. Bilgilendirmeler okullarda daha sık yapılırsa, ailelere daha fazla bilgi verilirse basın yoluyla ya da bizzat gelip anlatırlarsa çok daha memnun oluruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner