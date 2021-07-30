Son dakika haber! Kırşehir'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü
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Son dakika haber! Kırşehir'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Son dakika haber! Kırşehir'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Anadolu Ajansı / Serkan Güner - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Kırşehir'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kırşehir'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Salih Çelik (33) idaresindeki 40 DN 203 plakalı otomobil, Yeşildere köyü yakınlarında şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Çelik'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner

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