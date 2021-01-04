Son dakika haber: Kırşehir'de sahte içki ve kaçak cinsel uyarıcı haplar ele geçirildi

Son dakika haberler... Kırşehir'de sahte içki ve kaçak cinsel uyarıcı hapların ele geçirildiği operasyonda iki şüpheli yakalandı.

Kırşehir'de sahte içki ve kaçak cinsel uyarıcı hapların ele geçirildiği operasyonda iki şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Mucur ilçesinde sahte içki üreten ve kaçak cinsel uyarıcı ürün ticareti yapan kişilerin olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Şüphelilerin dikkati çekmemek için 4 ev kiralayarak sahte ve kaçak ürünleri kent merkezinde piyasaya sürmeye çalıştıklarını belirleyen ekipler, tespit edilen adreslere düzenledikleri operasyonda sahte 5 litre etil alkol ve satışa hazır 5 şişe içki ele geçirdi.

İkametgahlardaki dolaplarda da cinsel uyarıcı 55 hap, 11 çikolata ve 7 içecek ile av tüfeği bulan ekipler, evleri kiraladıkları iddia edilen H.Ş ve Ö.A'yı gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız