Son dakika haber: KIRŞEHİR'DE SAHTE 'ALTIN TOZU' OPERASYONU
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Son dakika haber: KIRŞEHİR'DE SAHTE 'ALTIN TOZU' OPERASYONU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre KIRŞEHİR'de, pirinç tozunu 'altın tozu' diye satmaya çalıştıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

KIRŞEHİR'de, pirinç tozunu 'altın tozu' diye satmaya çalıştıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, geçen ay Çanakkale ve Bursa'dan Kırşehir'e gelen 3 kişinin pirinç tozunu 'altın tozu' diye satmaya çalıştıkları ihbarı üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda 2 kilogram pirinç tozunu 400 bin liraya altın tozu diye pazarlamaya çalıştıkları öne sürülen M.Ş, S.Ö. ve E.K. yakalandı. Suçu kabul etmeyen şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika haber: KIRŞEHİR'DE SAHTE 'ALTIN TOZU' OPERASYONU
Son dakika haber: KIRŞEHİR'DE SAHTE 'ALTIN TOZU' OPERASYONU
Son dakika haber: KIRŞEHİR'DE SAHTE 'ALTIN TOZU' OPERASYONU
Son dakika haber: KIRŞEHİR'DE SAHTE 'ALTIN TOZU' OPERASYONU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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