Son dakika haber... Kırşehir'de polis kurban pazarında 'sahte para' uyarısında bulundu
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Son dakika haber... Kırşehir'de polis kurban pazarında 'sahte para' uyarısında bulundu

Son dakika haber... Kırşehir'de polis kurban pazarında 'sahte para' uyarısında bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Kırşehir'de polis ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarında sahte para ve mal varlığına karşı suçlara karşı uyarı yaparak, bilgilendirici broşür dağıttı.

Kırşehir'de polis ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarında sahte para ve mal varlığına karşı suçlara karşı uyarı yaparak, bilgilendirici broşür dağıttı.

Kırşehir Canlı Hayvan Pazarı'nı ziyaret eden Toplum Destekli Polislik(TDP)Şube Müdürlüğü ekipleri, kurban satıcılarını sahte para ve tırnakçılığına karşı uyardı. Dağıttıkları broşürler ve anlattıkları bilgilerle satıcıların dolandırıcıların oyunlarına karşı dikkatli olmaları gerektiğine dikkat çeken ekipler, sahte para ve tırnakçılığı anlama yöntemlerini anlatarak satıcılara yaklaşan kurban bayramı öncesi "Dolandırıcı kurbanı olmayın" uyarısında bulundu.

Polis ekiplerinin, bayram sonuna kadar çalışmalarına devam edeceği öğrenildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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