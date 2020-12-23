Son dakika haber! Kırşehir'de polis ekipleri yıl boyunca KADES'i tanıttı
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Son dakika haber! Kırşehir'de polis ekipleri yıl boyunca KADES'i tanıttı

23.12.2020 11:25 | Son Güncelleme: 23.12.2020 11:29
Son dakika haber! Kırşehir'de polis ekipleri yıl boyunca KADES'i tanıttı

Son dakika haberleri: Kırşehir'de polis ekiplerinin yıl boyunca İçişleri Bakanlığınca hizmete sunulan Kadın Destek Uygulaması'nın (KADES) tanıtımını yaptığı bildirildi.

Kırşehir'de polis ekiplerinin yıl boyunca İçişleri Bakanlığınca hizmete sunulan Kadın Destek Uygulaması'nın (KADES) tanıtımını yaptığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, farklı aylarda KADES uygulaması bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmalar kapsamında binlerce broşür dağıtılarak farkındalık oluşturuldu, uygulamanın kullanımı ile ilgili kadınlara bilgi verildi.

Kent merkezindeki Anıt Meydanı'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla stant açılarak kadınlara 1500 broşür dağıtıldı.

Kasım ayında il merkezi ve ilçelerde jandarma-emniyet iş birliğinde 143 muhtara eğitim semineri verilerek, KADES'in anlatıldığı 1200 broşür dağıtımı yapıldı.

İl merkezi ve ilçelerde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında KADES'in tanıtımı ve farkındalığın artırılmasına yönelik olarak bilboardlara, kurum ve kuruluşların giriş kapılarına, belediye otobüsleri ile duraklara tanıtıcı dijital materyaller asıldı.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde belediye çalışanlarına yönelik aile içi ve kadına yönelik şiddet ve KADES konularında emniyet ve jandarma iş birliğinde eğitim faaliyeti gerçekleştirildi.

Ekipler, fabrika ve büyük işletmeleri ziyaret ederek, çalışan kadınlara yönelik bilgilendirme çalışması yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner

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