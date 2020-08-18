Son dakika haber... Kırşehir'de Kovid-19 mücadelesi için Mahalle Denetim Ekipleri oluşturuldu Son dakika haberleri: Kırşehir'de, yeni tip koronavirüs ((Kovid-19) ile mücadelede alınan tedbirlerin etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla Mahalle Denetim Ekipleri kuruldu.

Kırşehir'de, yeni tip koronavirüs ((Kovid-19) ile mücadelede alınan tedbirlerin etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla Mahalle Denetim Ekipleri kuruldu.

Kırşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Vali İbrahim Akın başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun, Kovid-19 salgını ile mücadelede yeni kararlar aldığı belirtildi.

Evde izolasyona tabi tutulan Kovid-19 tanılı veya temaslı bazı vatandaşların, acil işlerini gerekçe göstererek, yükümlülüklerini ihlal ettikleri, sosyal hayata katılmak suretiyle halk sağlığını ciddi anlamda riske attıklarının tespit edildiği vurgulanan açıklamada, elektronik imkanlar da dahil her türlü tedbirler alınarak izolasyonun sağlanacağı ifade edildi.

Açıklamada, salgınla mücadelede alınan tedbirlerin sahada etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla kurulan İl Salgın Denetim Merkezi bünyesinde Mahalle Denetim Ekiplerinin oluşturulmasına karar verildiği aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Bu ekiplerin yaygın ve etkin şekilde mahalle bazlı izleme ve takip çalışmalarını yürütebilmesi için mahalle denetim ekiplerinde? kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve kolluk birimlerimizin personelinin yanı sıra okul müdürleri ve öğretmenlerin, din görevlilerinin, muhtarlar ve azalarının, apartman ve site yöneticilerinden temsilcilerin ve kolluk personelinin görevlendirilmeleri kararlaştırılmıştır."

Kaynak: AA