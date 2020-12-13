Son dakika haber! Kırşehir'de karı koca evinde ölü bulundu

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde yaşayan karı koca evlerinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kabaklı köyündeki evlerinde yaşayan Mehmet Ali (70) ve eşi Medine Şen'den (70) haber alamayan yakınları jandarmadan yardım istedi.

Eve giren jandarma ekibi, Şen çiftinin hareketsiz halde yattığı görünce sağlık ekiplerine bilgi verdi.

Sağlık ekibi, karı kocanın hayatını kaybettiğini belirledi.

Mehmet Ali ve Medine Şen'in cesetleri, cumhuriyet savcısının incelenmesinin ardından otopsi için Ankara'ya gönderilmek üzere Çiçekdağı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferhat Kayhan