Ekmek almaya giderken otomobilin çarptığı çocuk öldü
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Ekmek almaya giderken otomobilin çarptığı çocuk öldü

Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel

Kırşehir'de ekmek almaya giden 9 yaşındaki çocuk, yaşı küçük ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kırşehir'de ekmek almaya giden 9 yaşındaki çocuk, yaşı küçük ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Bahçelievler Mahallesi'nde iftar öncesi ekmek almaya çıkan Fatma Büşra Temiz'e (9), Selgah Camisi Kavşağı yakınında 18 yaşından küçük ehliyetsiz sürücü B.A'nın kullandığı plakası alınamayan otomobil çarptı.

Sürücü B.A, kazanın ardından araçla olay yerinden gitti.

Çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine gelen sağlık ekibince ilk müdahalesi yapılan Fatma Büşra Temiz, ambulansla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Temiz, burada müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Küçük kızın yakınları, acil servis önünde gözyaşı döktü.

Kazadan sonra kaçan B.A, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Ekmek almaya giderken otomobilin çarptığı çocuk öldü
Ekmek almaya giderken otomobilin çarptığı çocuk öldü
Ekmek almaya giderken otomobilin çarptığı çocuk öldü
Ekmek almaya giderken otomobilin çarptığı çocuk öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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