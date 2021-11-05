Son dakika haber | Kırşehir'de dünürler arasındaki silahlı kavgada yaralanan kadın öldü - Haberler
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Son dakika haber | Kırşehir'de dünürler arasındaki silahlı kavgada yaralanan kadın öldü

AA / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Kırşehir'de dünürler arasındaki silahlı kavgada yaralanan kadın öldü

Gelen son dakika haberine göre Kırşehir'de dünürler arasındaki silahlı kavgada yaralanan kadın hastanede hayatını kaybetti.

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de dünürler arasındaki silahlı kavgada yaralanan kadın hastanede hayatını kaybetti.

Çukurçayır Mahallesi'nde 29 Ekim'deki silahlı kavgada dünürü R.A'nın tüfekle yaraladığı S.Ç. (62), tedavi gördüğü Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayda yaralanan kadının kızı E.Ç'nin (41) Kayseri'deki hastanede tedavisi sürüyor.

Öte yandan polis ekipleri, dünürlerin Çukurçayır Mahallesi'ndeki birbirine yakın evlerinin önünde tedbir almaya devam ediyor.

Merkez Çukurçayır Mahallesi'nde 29 Ekim'deki silahlı kavgada dünürü A.Ç'yi (64) av tüfeğiyle öldüren, eşi S.Ç. ve kızı E.Ç'yi (41) yaralayan R.A, polis ekiplerince yakalanarak tutuklanmıştı.

AA / Abdullah Yıldız - Son Dakika Haberleri
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