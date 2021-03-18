Son dakika haber... Kırşehir'de "Bayrakla Birleşen Şehitlerimiz" sergisi açıldı

Son dakika haber... Kırşehir'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla "Bayrakla Birleşen Şehitlerimiz" sergisi açıldı.

Kırşehir'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla "Bayrakla Birleşen Şehitlerimiz" sergisi açıldı.

Cacabey Meydanı'nda Kırşehir Valiliği himayesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, şehit aileleri dernekleri ve İl Özel İdaresi desteğiyle açılan sergide Kırşehirli şehit asker ve polislerin fotoğrafları, Çanakkale Savaşı, milli mücadele yılları ve 15 Temmuz darbe girişimine karşı verilen mücadeleyle ilgili materyaller yer aldı.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın ve protokol üyeleri de sergiyi gezdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, şehitlerin aziz hatıralarının yaşatılması için Kırşehir Valiliği himayesinde "Bayrakla Birleşen Şehitlerimiz" sergisini açtıklarını söyledi.

Şahin, "Amacımız, şehitlerimizin aziz hatıralarını gönüllerde yaşayabilmek. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanımız için canlarını ortaya koyan tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi şükranla ve minnetle yad ediyoruz." dedi.

Bu arada, Kırşehir Hoca Ahmet Yesevi Camii'nde tüm şehitler için mevlit okutuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız