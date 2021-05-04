Son dakika haber: Kırşehir'de 7 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu
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Son dakika haber: Kırşehir'de 7 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu

Son dakika haber: Kırşehir'de 7 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu
Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Kırşehir'de 2 günde 7 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Kırşehir'de 2 günde 7 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Alınan bilgiye göre, dün ve önceki gün, yedikleri gıdadan zehirlendikleri şüphesiyle 7 kişi, yakınları tarafından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.

Kent merkezindeki bir pastaneden alınan ürünlerden yediği öğrenilen 7 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Bu arada Kırşehir Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, söz konusu pastaneden aldıkları numuneleri incelenmek üzere Kayseri Gıda Kontrol Laboratuvarına gönderdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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