Son dakika haber... Kırşehir Belediyespor, yeni transferlerle takımı güçlendirmeyi planlıyor

Kırşehir Belediyespor Kulübü Basın Sözcüsü Battal Çelik, transfer sezonu bitmeden takıma yeni transferler yapmayı hedeflediklerini bildirdi.

Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, 2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan Kırşehir Belediyespor'un Pazarspor karşısında üstün oyunla haklı bir galibiyet aldığını belirtti.

Sahalarında 3 puan almalarıyla gelecek hafta Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacakları zorlu maç öncesinde moral ve motivasyon kazandıklarını vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Baskılı oyunumuzu sürdürerek maçı da 3-1 kazandık. Teknik ekibimizi ve oyuncularımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Kötü zemin ve soğuk havaya rağmen son derece etkili ve mücadeleci bir oyun ortaya koydular. Bu maçla takımdaki eksikleri de değerlendirdik. Transfer sezonu bitmeden takviyeler yaparak çok daha iyi bir takım haline geleceğiz. Taraftarlarımıza da bu soğuk havada bizleri destekledikleri için çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta Amed Sportif Faaliyetler deplasmanına çıkacağız bu maça da hafta boyunca çok iyi bir şekilde hazırlanacağız."